In Dießen werden wieder Straßen saniert

Ab Dienstag werden an einigen Stellen in Dießen Fahrbahnbeläge erneuert. Worauf Autofahrer achten sollen.

Ab Dienstag, 4. Oktober, werden in Dießen die Sanierungsarbeiten am Straßenbelag fortgeführt. Laut Mitteilung der Marktgemeinde werden die Bereiche Burgwaldstraße, Wolfsgasse/Schatzbergstraße, Lachen/Roßacker 4b bis 8d und Gartenstraße in Riederau im Rahmen einer Wanderbaustelle abschnittsweise erneuert und für die nächsten Sanierungsschritte vorbereitet. Während der Maßnahme werden Halteverbotszonen in den entsprechenden Straßenzügen eingerichtet. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis 14. Oktober an.

Die Oberflächenbehandlung wird als vorbereitende Maßnahme durchgeführt, um im nächsten Bauabschnitt, der für 2023 geplant ist, die Straßendecke mittels Spritzasphaltierung fertigzustellen. (AK)

