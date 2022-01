Kinderbetreuung: In Schondorf wird eine Container-Kita gebaut

Plus In der Schondorfer Ringstraße soll ein Interimsbau für drei Kita-Gruppen entstehen. Ein alternativer Standort ist im Gespräch. Wird die Gemeinde zu spät tätig?

Die Gemeinde Schondorf hat zuletzt die 4000-Einwohner-Marke geknackt. Der Ammersee ist gerade bei Gutverdienenden, die in München arbeiten, beliebt. Einige junge Familien sind daher nach Schondorf gezogen. „Wir spüren die Stadtflucht wegen Corona“, analysiert Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne). Heißt: Die Gemeinde muss dringend Kinderbetreuungsplätze schaffen, drei neue Kita-Gruppen sind im Gespräch.