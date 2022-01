Ammersee

07:02 Uhr

Kirchenmusik: Große Ehre für Franz Günthner in Leutkirch

Franz Günthner (rechts) ist in St. Martin in Leutkirch mit dem Ehrentitel Kirchenmusikdirektor ausgezeichnet worden. Das Bild zeigt ihn mit dem Diözesankirchenmusikdirektor des Bistums Rottenburg-Stuttgart, Walter Hirt.

Plus Der frühere Dießener Kirchenmusiker ist seit zehn Jahren in Oberschwaben. Jetzt wird er ausgezeichnet.

Von Gerald Modlinger

Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Franz Günthner seine Tätigkeit als Kirchenmusiker im Marienmünster in Dießen beendet hat. Nachdem seine Tätigkeit in Dießen auch immer ein Kampf um die materielle Existenz war, hat er seither sein berufliches Glück – und künstlerische Anerkennung in der Kirchengemeinde St. Martin im oberschwäbischen Leutkirch gefunden. Dort hat er jetzt auch eine besondere Auszeichnung erhalten.

