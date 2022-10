Kleinstadtakademie: Dießen lädt zum Bürgerworkshop ein

Seit 2021 geht es in der "Kleinstadtakademie" um die Entwicklung von kleineren Kommunen wie Dießen. Nun werden die Ergebnisse einer Umfrage diskutiert.

In einem „Kleinstadtakademie“-Modellvorhaben erforschen seit Mai 2021 fünf verbundene Kommunen Lösungsansätze für die sich aus dem Wandel der Arbeitswelt ergebende kleinstädtische Entwicklung. Dießen arbeitet dabei mit Mölln (Schleswig-Holstein), Wittenberge (Brandenburg), Dippoldiswalde (Sachsen) und Oestrich-Winkel (Hessen) zusammen.

Unter anderem wurde dabei in Dießen eine Umfrage zum Thema „Neue Arbeitswelten: Dießen als Wohn- und Arbeitsort“ veranstaltet. Die Beteiligung sei außerordentlich hoch gewesen, meldet die Marktgemeinde Dießen nun: 440 Bürgerinnen und Bürger haben im Mai ihre Meinung kundgetan. Zwischenzeitlich wurden die Fragebögen von Experten der TH Lübeck, Fachbereich Bauwesen – Soziologie der gebauten Umwelt ausgewertet, die das Kleinstadtakademie-Modellvorhaben wissenschaftlich-methodisch begleiten.

Am 14. Oktober und 18. November werden die Umfrage-Ergebnisse besprochen

Nun sollen die Erkenntnisse zur Arbeits- und Lebenssituation der Erwerbstätigen in Dießen in einem Bürgerworkshop am Freitag, 14. Oktober, von 17 bis 19.30 Uhr in der Aula der Carl-Orff-Schule, Buzallee 6-8, erläutert und beraten werden. Dazu wird Katharina Pötzsch, B.Sc. Stadt- und Raumplanung, TH Lübeck, die Umfrageergebnisse vorstellen. Der Dießener Axel Praus, Gründer und Geschäftsführer des Münchner Beratungsunternehmens für Arbeitsplatzkonzeption, workingwell GmbH, moderiert den Bürgerworkshop.

Im weiteren Verlauf des Kleinstadtakademie-Modellvorhabens sollen für die am 14. Oktober entwickelten Schwerpunktthemen dann in der Marktgemeinde realisierbare Lösungen entwickelt werden. Dazu ist ein zweiter Bürgerworkshop für Freitag,18. November, von 17 bis 19.30 Uhr im Blauen Haus bereits vorbereitet. Auf der Internetseite des Marktes Dießen finden sich zu dem Thema weitere Informationen. (AK)

Lesen Sie dazu auch