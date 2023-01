Ammersee

19:55 Uhr

In Obermühlhausen brennt eine Lagerhalle für E-Bikes aus

In Obermühlhausen sind beim Brand einer Lagerhalle zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort.

Am Freitagabend brennt in Obermühlhausen eine Halle aus, in der E-Bikes gelagert werden. Es sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Der Sachschaden ist hoch.

Im Dießener Ortsteil Obermühlhausen steht eine Lagerhalle im Vollbrand, informiert die Polizeiinspektion Dießen am Freitagabend, 6. Januar. Feuerwehren und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort und versuchen den Brand zu löschen. In der Halle befanden sich rund 100 E-Bikes, die laut Polizei einen mittleren sechsstelligen Gesamtwert haben. 14 Bilder Brand in einer Lagerhalle in Obermühlhausen Foto: Thorsten Jordan Anwohner sollen Fenster geschlossen halten Der Notruf ging gegen 18.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein. Ein Personenschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, heißt es in einer ersten Meldung der Polizei. Bürger in der Nähe werden gebeten, ihre Türen und Fenster aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. (AZ)

