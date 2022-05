Ammersee

vor 19 Min.

Lauert an dieser Ampel in Riederau eine Gefahr?

Beim Kindergarten in Riederau gibt es eine Ampel. Dennoch kommt es an der Stelle immer wieder zu gefährlichen Situationen, beklagt eine Mutter.

Plus In Riederau wird darüber geklagt, dass Autofahrer immer wieder die Verkehrsregeln am Kindergarten missachten. Eltern fordern jetzt Konsequenzen.

Von Gerald Modlinger

Gibt es an der Fußgängerampel an der Seiboldstraße auf Höhe des Kinderhauses ein Sicherheitsdefizit? Insbesondere Eltern, die dort ihre Kleinkinder in die Kindertagesstätte bringen, sehen ein solches. Jetzt werden Unterschriften gesammelt, damit der Markt Dießen weitere Maßnahmen ergreift, um die Verkehrssituation zu verbessern. Eine Mutter berichtet, was ihr am Montagmorgen widerfahren ist, als sie ihre vierjährige Tochter in den Kindergarten bringen wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen