Mehr Geld für Feuerwehr und Ersthelfer in Schondorf

Plus Die Einsatzkräfte bitten den Gemeinderat Schondorf um zusätzliche Mittel. Angesichts der angespannten Haushaltslage wird um eine Gegenfinanzierung gerungen. Die First-Responder-Einheit macht ein Angebot.

Die Schondorfer Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug, das ist bereits beschlossene Sache. Zusätzlich zum HLF 20 sollen weitere Gerätschaften angeschafft werden. Dafür wurden beim Gemeinderat 30.000 Euro beantragt und auch ein neues Fahrzeug für die Ersthelfer-Einheit ist nötig. Angesichts der angespannten Haushaltslage der Gemeinde wurde im Rat darum gerungen, welche Gegenfinanzierungsmöglichkeiten es gibt.