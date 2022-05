Ministerpräsident Söder besucht das Radom in Raisting

Plus Der bayerische Regierungschef ist im Landkreis Weilheim-Schongau zu Gast. Eine halbe Stunde hat er für das Radom in Raisting Zeit. Dort findet eine kurze nichtöffentliche Besprechung statt.

Ein dichtes Programm hatte sich Ministerpräsident Markus Söder am Freitagnachmittag für seinen Besuch im Landkreis Weilheim-Schongau vorgenommen. Auf der Agenda standen Kurzvisiten im Raistinger Radom, im Pollinger Hospiz und in der neu gebauten Weilheimer Berufsschule. Für das Radom war nur eine halbe Stunde eingeplant.