Ammersee

vor 33 Min.

Nach langem Warten entsteht in Utting der neue Bürgertreff

Der Bürgertreff in Utting soll neue Räume erhalten. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. Hans Starke vom Verein Füreinander (links) und Architekt Benedikt Sunder-Plassmann informieren über den Stand.

Plus Bereits Mitte 2020 stimmt der Gemeinderat Utting dafür, eine frühere Bankfiliale zum Bürgertreff umzubauen. Jetzt wird gebaut. Der Verein Füreinander sammelt viele Spenden.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Der Bürgertreff 17&Wir in Utting soll künftig in der ehemaligen VR-Bank neue und größere Räume erhalten. Noch sind die Umbauarbeiten in vollem Gange. Wann mit der Fertigstellung gerechnet wird.

