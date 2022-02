Ammersee

Nachruf: Uttinger Künstlerin Lore Meyer ist gestorben

Plus Die Uttinger Künstlerin Lore Meyer ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie wir mit ihrer liebenswerten und Art fehlen. Ein Nachruf.

Von Oliver Wolff

Die bekannte und beliebte Künstlerin Lore Meyer ist am 27. Januar im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in Utting gestorben. "Wir von den Ateliertagen sind sehr traurig über den Tod von Lore", sagt Harry Sternberg Organisator und selbst Künstler. Sternberg spricht nur in höchsten Tönen über Meyer. "Ich habe sie sehr geschätzt, als Aquarellmalerin und als Mensch."

