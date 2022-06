Nahverkehr: Weilheim-Schongau will einen "Alpenbus"

Plus Auch im Kreis Weilheim-Schongau soll der Nahverkehr ausgebaut werden: Welche Vorhaben geprüft werden sollen.

Der Landkreis Weilheim-Schongau hat das in Kassel ansässige Unternehmen „plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung“ beauftragt, eine Studie zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs zu erstellen. In dieser Studie, die jetzt dem Kreistag vorgestellt wurde, werden auch Vorschläge für den ÖPNV im Bereich südlich des Ammersees gemacht.