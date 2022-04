Pfarrer Hans Schneider geht von Dießen nach Augsburg

17 Jahre verbrachte Pfarrer Hans Schneider seinen Ruhestand in Dießen. Jetzt zieht er zu den Vinzentinerinnen nach Augsurg.

Vor Kurzem hieß es für die Pfarreiengemeinschaft Dießen im Stephanshof zwischen Kreuzweg und Osterbrunnen Abschied nehmen: „Wenn Du alles getan hast, was man von dir erwartet hat, dann schließe die Türe, lege den Schlüssel unter die Matte und geh! Schau nicht zurück! Geh in Frieden!“ Mit diesen Worten des Dankes von Franz von Sales begann der Ruhestandsgeistliche Hans Schneider seine Zeilen im März-Pfarrbrief, um mitzuteilen, dass er bei den Vinzentinerinnen in Augsburg ein neues Zuhause finden werde.

Nach dem Sonntagsgottesdienst dankte die Pfarrgemeinde Hans Schneider mit Sekt und Blasmusik für fast 17 Jahre „seelsorgerische Mitarbeit und Freundlichkeit, das Feiern vieler Gottesdienste, seine guten Worte und einfühlsamen Predigten“ sowie das ein gutes Miteinander, berichtete die Pfarreiengemeinschaft.

Vor seinem Ruhestand in Dießen war Hans Schneider, der inzwischen 87 Jahre alt ist, 40 Jahre lang Pfarrer in Geltendorf gewesen. (ak)

