Ammersee

vor 50 Min.

Riederau: Die Pfeffermühle wird zum Café und zur Physiopraxis

Die „Pfeffermühle“ in Riederau soll zum Café und zu einer Physiotherapie-Praxis werden.

Plus Im früheren Gasthof im Dießener Ortsteil Riederau ändert sich einiges. Der Bauausschuss des Gemeinderats beschäftigt sich mit einer Umnutzung.

Von Gerald Modlinger

Neue Nutzung für die Pfeffermühle in Riederau: Die Pläne hierfür sind jetzt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Dießen vorgelegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen