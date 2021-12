Impfaktionen in Pähl und Polling mit Moderna und BionTech

In Pähl und Polling finden Impfaktionen gegen Corona statt. Wann sie stattfinden und wie man sich anmelden kann.

In Pähl werden am Mittwoch, 22. Dezember, für alle Personen ab zwölf Jahren Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Geimpft wird von 10 bis 18 Uhr im im Pfarr- und Gemeindezentrum. Alle, die am 30. November zur Erstimpfung in Pähl waren, können nun auch zur Zweitimpfung kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Vorrangig Moderna wird in Pähl verimpft

Angeboten werden vorrangig Impfungen mit dem Impfstoff Moderna. In besonderen Fällen und für Personen unter 30 Jahren werden auch die Impfstoffe von Biontech oder Johnson & Johnson verimpft. Bedingung für die Booster-Impfung ist der Mindestzeitabstand zur Zweitimpfung von fünf Monaten. Neben dem Impfpass ist der Personalausweis mitzubringen.

Damit es am Impftag nicht zu langen Wartezeiten kommt, wird um Anmeldung von Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. Dezember, jeweils von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 08808/9204-99 gebeten.

Impfaktion auch in Polling

In Polling werden Termine an den Sonntagen, 19. Dezember und 16. Januar, von 10 bis 18 Uhr in der Tiefenbachhalle für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit Biontech und Moderna (Biontech-Impfung nur an Bürgerinnen und Bürger bis 30 Jahre) angeboten. Drittimpfungen sind nach mindestens fünf Monaten sei der Zweitimpfung möglich (ein Johnson-Booster nach vier Wochen). Eine Anmeldung ist nicht notwendig, um Wartezeiten möglichst gering zu halten, wird aber um Vorab-Registrierung unter www.impfzentren.bayern gebeten. Die Impfaktionen halten das Johanniter-Impfzentrum Peißenberg und die Gemeinden Pähl, Polling, Raisting und Wielenbach ab. (ak)

