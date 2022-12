Reporterin von "Ammersee Kurier TV" ist mysteriösem Objekt auf der Spur

Das "Elle Kollektiv" feiert in Dießen Kinopremiere: Im Film "Be Water my Reporterin" geht es um die Suche nach Wasser und Wahrheit.

Roter Teppich, Sekt, zahlreiche Interviews und ein voller Saal im Kino Dießen am vergangenen Samstag: Das "Elle Kollektiv", bekannt für außergewöhnliche Theaterproduktionen am Ammersee, präsentierte seinen ersten Film: "Be Water my Reporterin", eine Weltpremiere sozusagen. Wie es sich dafür gehört, fuhr die Filmcrew standesgemäß vor: Elisabeth-Marie Leistikow, Luis Lüps, Louis Panizza, André Döbert und Anton Gruber – empfangen vom applaudierenden Publikum, von Blitzlichtgewitter und Moderator Felix von Bredow, der vorab verschiedene Interviews mit den Stars führte. Danach ging's ins Kino.

Im Film ist Reporterin Rosalie Rosenberger (Elisabeth-Marie Leistikow) von "Ammersee Kurier TV" einem mysteriösen Objekt im Ammersee auf der Spur. Mit Mikrofon und rosa Perücke begibt sie sich auf eine wahnwitzige Suche durch Raum und Zeit, sie gerät in brisante Situationen. Auf dem Ammersee leuchtet es geheimnisvoll, sie muss recherchieren und berichten, um was es sich handelt, am besten die Wahrheit. Rosalie findet eine eigenartige Brummlampe, die ihr mit Leuchtzeichen den Weg weist.

Ammersee-Quellwasser in Plastikflaschen

Begleitet von Kameramann Roland Rasensprengler gelangt sie so an verschiedene Orte rund um den See. Alles live, zugeschaltet ins Studio von "Ammersee Kurier TV", wo "TV-Moderator" André Döbert versucht, eine Sendung hinzubekommen. Saukomisch. Werbespots unterbrechen immer wieder die Übertragung, unter anderem wird Ammersee-Quellwasser in Plastikflaschen angepriesen, die zu 0,01 Prozent recycelbar sind.

Schauspieler Felix von Bredow (Mitte) interviewt Hauptdarstellerin Elisabeth-Marie Leistikow. Foto: Sibylle Reiter

"Wasser" ist das Hauptthema des Films, angelehnt an Bruce Lees Lebensphilosophie "Be Water my Friend", wonach Wasser sich allen Gegebenheiten anpasst, leere Räume füllt und immer in Bewegung bleibt. Hauptdarstellerin Leistikow sieht hier eine Parallele zum Journalismus, der sich an Themen herantastet und versucht, die Leere mit Informationen zu füllen. Und so ist die Suche nach Wasser und Wahrheit das zentrale Thema des Films. Dabei hilft in Raisting Erwin Kloker als Orakel von Oberbayern bei den Satelliten der Erdfunkstelle. "Ammersee Kurier TV" landet bei der Recherche auch in der Dießener Buchhandlung Colibri, wo Inhaber Anton Gruber eine Lesung abhält.

Die Penzinger Kiesgrube wird zur Wüste

Am Ende findet sich Rosalie in der Wüste wieder, Drehort ist die Kiesgrube Penzing. Langsam nähert sich das Auto, das die Theaterbesucher aus dem Meditier bereits kennen. Rosalie bewegt sich auf das Auto zu. Sitzen darin nicht das Meditier, die blondierte Stierin und der Erleuchthund (Figuren und Titel der drei vorangegangenen Theaterstücke)? Jemand aus dem Auto entreißt der Reporterin die Brummlampe. Wasser stürzt herab, und noch bevor die Wahrheit ans Licht gebracht werden konnte, verschwinden Rosalie und Roland in den Fluten. Ende. Tragisch, aber auch schräg und lustig. Jeder muss sich letztlich selber einen Reim auf die Geschehnisse machen.

Bei der anschließenden Fragerunde kommen die meisten Fragen von Kindern, die genauer hinschauen als Erwachsene: Wo ist jetzt die Lampe hin? Wie ist das Wasser genau in die Wüste gekommen? Und der Mann von der "Bücherhandlung", ist das der da? (zeigt auf Anton Gruber). Was ist mit den komischen Viechern (gemeint sind sicher die blondierte Stierin, der Erleuchthund und das Meditier) passiert? Ein erwachsener Kinobesucher stellt schließlich die Verbindung zu Bruce Lee her und Schauspielerin Leistikow verweist auf eine aktuelle Studie, wonach Bruce Lee an zu viel Wasser gestorben sei.

Besteht überhaupt noch Hoffnung?

Ob angesichts des düsteren Filmendes noch Hoffnung bestehe, will ein weiterer Zuschauer wissen. Diese Frage beantwortet Anton Gruber, der das "Elle Kollektiv" der Fifa gegenüberstellt: "Die Fifa versucht mit enormem finanziellen Aufwand mit einem Spiel weltverbindend zu sein und Werte zu promoten." Das "Elle Kollektiv" sei die Anti-Fifa, hier werde "geschauspielert auf Teufel komm raus, mit höchster Intensität". Das sei eindeutig ein Zeichen von Hoffnung.