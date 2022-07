Richtfest in Schondorf: So viele Sozialwohnungen entstehen

In der Brunnenstraße 51 in Schondorf baut der Landkreis Landsberg ein Mehrfamilienhaus mit Sozialwohnungen. Knapp sieben Monate nach dem Spatenstich wird Richtfest gefeiert.

Knapp sieben Monate ist es her, dass in der Schondorfer Brunnenstraße beziehungsweise "Am Griesfeld" mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses begonnen wurde, in dem zehn Sozialwohnungen untergebracht werden sollen. Jetzt lud Landrat Thomas Eichinger ( CSU) als Bauherr zum Richtfest ein. Michael Kießling (CSU-Bundestagsabgeordneter), Architekt Thomas Dahmen, Christian Kusch (Bauamtsleiter im Landratsamt Landsberg) und die Projektleiterin im Landratsamt, Carolin Frank, waren gekommen, um dem Richtspruch von Zimmerermeister Franz Achter zu lauschen und den nächsten Meilenstein des Bauvorhabens zu feiern. Nicht dabei sein konnte krankheitsbedingt Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann (die Gemeinde ist Grundstückseigentümerin).

Einzug voraussichtlich im Frühjahr 2023

Bis zum Frühjahr 2023 sollen die zehn Wohnungen bezugsfertig sein, dann endet eine lange Geschichte um diesen sozialen Wohnungsbau. 2015 war im Zuge des Neubaus und der Sanierung der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf vom Landkreis Landsberg auf dem dortigen Areal ein Dreispänner gekauft worden. Der allerdings wies derart große Bauschäden auf, dass eine Sanierung nicht rentabel erschien.

In Schondorf ensteht ein Wohnhaus in Holzbauweise mit zehn Sozialwohnungen. Foto: Frauke Vangierdegom

Seinerzeit wurde entschieden, Am Griesfeld - mit Zufahrt von der Brunnenstraße aus - einen Ersatzbau zu errichten. Das Holzhaus erstreckt sich über drei Etagen und beherbergt auf einer Gesamt-Wohnfläche von rund 725 Quadratmetern künftig zehn Wohnungen unterschiedlicher Größe. Zum Anwesen gehört eine in den Hang gebaute Tiefgarage.

Kosten wird das Projekt rund 3,6 Millionen Euro

Den Bauplatz für das neue Projekt stellt die Gemeinde Schondorf zu einem symbolischen Erbbauzins von einem Euro pro Quadratmeter und Jahr zur Verfügung. Bislang sind die Baukosten einschließlich Bodensanierung und Erschließung mit rund 3,6 Millionen Euro veranschlagt.

