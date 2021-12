Ammersee

Schimmel in den Huber-Häusern in Dießen: Familie leidet

In dem kleinen mittleren Gebäude der Huber-Häuser in Dießen lebt eine Familie in einer von Schimmel befallenen Wohnung.

Plus Die Marktgemeinde Dießen hat 2013 eine alte Druckerei geerbt. Darin befinden sich auch drei Wohnungen. Lebt eine Familie unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen?

Von Oliver Wolff

Vor acht Jahren hat die Marktgemeinde Dießen die „Huber-Häuser“, also die Liegenschaften der ehemaligen Druckerei und Kunstanstalt Jos. C. Huber KG in der Johannisstraße, geerbt. Seitdem ist an dem baulich in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex kaum etwas passiert. Die Fassade bröckelt vor sich hin, Fensterrahmen sind verschimmelt, manche Fensterscheiben sind zerbrochen. Wer an den Huber-Häusern vorbeiläuft, dem dürfte kaum bewusst sein, dass in dieser heruntergekommenen ehemaligen Druckerei Menschen wohnen.

