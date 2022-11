Schockanruf: Dießenerin kommen kurz vor der Geldübergabe Zweifel

Eine fünfstellige Summe fordert ein Schockanrufer von einer Dießenerin. Sie setzt sich in den Zug, um das Geld in Frankfurt zu übergeben. Etwas lässt sie stutzig werden.

Eine 63-jährige Dießenerin hat nochmal Glück gehabt. Sie wäre fast auf Betrüger hereingefallen, die mit sogenannten Schockanrufen ihre Opfer dazu bringen, ihre Ersparnisse zu übergeben, informiert die Inspektion Dießen in ihrem Polizeibericht.

Dießenerin sollte in Frankfurt 20.000 Euro übergeben

Der Dießenerin wurde durch die Betrüger am Telefon glaubhaft übermittelt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei, die in Frankfurt/Main übergeben werden müsse. Die Dießenerin machte sich mit dem Zug und 20.000 Euro auf dem Weg nach Frankfurt. Erst als sie die vermeintliche Staatsanwältin telefonisch nicht mehr erreichen konnte, fragte sie bei der Polizei in Weilheim nach.

Polizei Weilheim klärt über Betrugsmasche auf

Durch diesen Zufall konnte die Dießenerin über den Betrugsversuch aufgeklärt werden und sie kehrte nach Hause zurück, ohne ihre Ersparnisse übergeben zu haben.