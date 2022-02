Ammersee

Schondorf: Baumschnitt kostet viel Geld

Plus Die Gemeinde Schondorf lässt hunderte Bäume kontrollieren. Das sogenannte Eschentriebsterben bereitet Sorgen. Wie viel die diesjährigen Arbeiten kosten.

Von Oliver Wolff

Im Zuge der diesjährigen Baumkontrolle in der Gemeinde Schondorf ist ein umfangreicher Maßnahmenkatalog durch einen Sachverständigen aufgestellt worden. So soll die Verkehrssicherheit gewährleistet werden können. Insgesamt sind unter Priorität vier (höchste Stufe) an 28 Einzelbäumen, beziehungsweise Baumgruppen dringende Pflegearbeiten erforderlich, unter Priorität drei sogar an 138 Stellen im Gemeindegebiet. Zudem soll für neun gefällte Bäume Ersatz gepflanzt werden.

