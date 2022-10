Ammersee

Simple Minds auf dem Weg zurück in die Zukunft

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Größen der Musikszene. Heute: Jim Kerr von Simple Minds.

Von Michael Fuchs-Gamböck

"Dieses Mal", sagt Jim Kerr gleich zu Beginn des Gesprächs mit unserer Redaktion, "wollen wir der Welt zeigen, dass wir im 21. Jahrhundert durchaus in der Lage sind, ein opulentes, bombastisches Rock-Album vorzulegen – den Sound, für den wir bekannt geworden sind. Unsere neue CD "Direction of the Heart" ist hoffentlich die Antwort von zwei immer noch leidenschaftlichen Männern Anfang 60 auf Vorwürfe, wir hätten das große Pathos in unseren Liedern verlernt. Nein, haben wir nicht!"

