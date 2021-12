Sophie Kreller aus Dießen nimmt jeden Morgen ein Bad im Ammersee

Plus Während viele sich angesichts der Außentemperaturen sehnlichst den Sommer herbeiwünschen, nutzt eine junge Frau aus Dießen die morgendliche Ruhe am Ammersee für ein außergewöhnliches Hobby.

Corona lässt uns nicht los. Seit fast zwei Jahren gehören Homeoffice, digitaler Unterricht, Studium daheim und Kontaktvermeidung zum Alltag. Gesellschaftlich wie sportlich wird alles zurückgefahren, mal mehr, mal weniger. Doch statt zu verzweifeln, nutzen viele Menschen die Gelegenheit, ihrem Alltag eine neue Richtung zu geben: Der Ammersee Kurier stellt in loser Reihe Menschen aus der Region vor, die für sich etwas gefunden haben, was sie gut durch diese Zeit bringt. Welche Hobbies haben Sie neu entdeckt? Welche Möglichkeiten haben Sie für sich gefunden, anderen Menschen durch diese Zeit zu helfen? Schreiben Sie uns, wir möchten mit Ihnen gemeinsam positive Zeichen gegen die Krise setzen.