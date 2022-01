Ammersee

Strandbad Forster: Ein Stück Schondorfer Heimatgefühl

Plus Der Schondorfer Kreis lobt das Engagement der Familie Ernst um die historischen Badekabinen im Strandbad Forster. Sie trägt wesentlich zum Erscheinungsbild von Unterschondorf bei.

Von Gerald Modlinger

In Schondorf darf sich ein weiteres Gebäude mit der „Gelungen“-Plakette des Schondorfer Kreises schmücken. Die Wahl des Strandbads Forster für die Auszeichnung mit der von dem Schondorfer Künstler Andreas Kloker gestalteten Plakette ist den Mitgliedern des Schondorfer Kreises nicht schwergefallen. Mit seinem ortsbildprägenden Charakter trägt der in Holzbauweise ausgeführte Gebäudekomplex am nördlichen Ende der Seestraße wesentlich zur Atmosphäre der Schondorfer Seeanlage bei. Die Familie Ernst hat mit großem Kosten- und Materialaufwand die Sanierung durchgeführt und damit nicht nur den Einheimischen, sondern auch den von weither zugereisten Bade- und Erholungsgästen ein Stück vertrauter Einkehr erhalten, heißt es in einer Mitteilung des Schondorfer Kreises.

