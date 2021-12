Tipp für Silvester: Italienische Spezialitäten aus Pizzateig

Plus Die beiden Gastronomen Mario und Paolo Arbia aus Dießen geben Tipps, was man aus Pizzateig zubereiten kann. Ein Gericht kann sowohl deftig als auch süß sein.

Es ist kurz nach 11 Uhr. Beinahe im Minutentakt gibt es neue Bestellungen. Mario Arbia, sein Sohn Paolo und die Angestellten der Dießener Pizzeria La Gondola haben alle Hände voll zu tun - Teig kneten, ausrollen und belegen. In der Küche ist leichte Hektik, es duftet nach Hefe und geschmolzenem Käse. Nach fünf bis sechs Minuten werden die Pizzen dampfend aus dem Ofen geholt, schnell in Kartons verpackt und den Lieferanten überreicht.