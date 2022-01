Ammersee

vor 13 Min.

Unbekannte stehlen fünf Ortsschilder in Dießen: Was die Polizei dazu sagt

Unbekannte haben in der Nacht auf den 28. Dezember fünf Ortsschilder im Dießener Gemeindegebiet gestohlen.

Plus Wer hat die Ortschilder in Dießen am Ammersee gestohlen? Auch die Gemeinde Finning ist Opfer von Schilderdieben. Warum sich die Ermittlungen als schwierig erweisen.

Von Oliver Wolff

Die Marktgemeinde Dießen vermisst ihre Ortsschilder. Provisorisch wurden 50er-Schilder aufgestellt, um die Geschwindigkeit im Ort zu begrenzen. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) bestätigt auf AK-Nachfrage: "Uns wurden vor einigen Tagen fünf Ortsschilder in der Nacht abmontiert und gestohlen. Das ist sehr ärgerlich." Die Gemeinde habe bereits neue bestellt und müsse nun warten, bis sie geliefert werden. Der Vorfall habe sich bereits in der Nacht auf den 28. Dezember im vergangenen Jahr ereignet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen