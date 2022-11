Pläne für Umgestaltung des Uttinger Friedhofs werden präsentiert

Plus Der Zugang zur Aussegnungshalle auf dem Uttinger Friedhof ist beschwerlich. Eine Freiraumplanerin zeigt im Gemeinderat Verbesserungsmöglichkeiten auf.

Die Wege auf dem Uttinger Friedhof und der Platz vor dem Leichenhaus sollen benutzerfreundlicher umgestaltet werden. Wie dies geschehen könnte, zeigte die Windacher Freiraumplanerin Angelika Sedlmeir mit ihrem Entwurf im Gemeinderat auf. Sie erörtere vorhandene Schäden und Verbesserungsmöglichkeiten. Die Kostenschätzung für das Projekt liegt bei 70.000 Euro.