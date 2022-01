Warum die Dießener Grundschule jetzt mobile Luftreiniger hat

Plus Lange Zeit setzte der Dießener Gemeinderat ausschließlich auf eine zentrale Lüftungsanlage für die Carl-Orff-Schule. Doch Ende 2021 beschließt das Gremium doch einen kurzfristigen Plan B. Jetzt ist er umgesetzt.

In den Klassenzimmern der Dießener Carl-Orff-Grundschule sind jetzt Luftreinigungsgeräte aufgestellt worden. Die 18 mobilen Geräte, sogenannte Air-Boxen, wurden in den Weihnachtsferien installiert, berichtet die Marktgemeinde. Sie kosteten 30.000 Euro. Bis die vom Gemeinderat beschlossene zentrale Lüftungsanlage eingerichtet werden kann, wird es noch dauern - und zwar noch länger als bisher erwartet wurde.