Was beim Autofreien Sonntag in der Region Ammersee geboten ist

Der Autofreie Sonntag in der Region Ammersee am 11. September soll kein Verbot aussprechen, aber zum Nachdenken über nachhaltige Mobilität anregen.

Am Sonntag, 11. September, findet der „Autofreie Sonntag“ der Landkreise Starnberg, Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg statt. Entwickelt und organisiert wird dieser Tag von den Energievereinen und den ADFC-Gruppen der verschiedenen Landkreise.

Wie im vergangenen Jahr wird wieder ein tolles Programm rund um Klimaschutz und nachhaltige Mobilität geboten, verspricht eine Mitteilung. Bei diesem „Autofreien Sonntag“ gehe es nicht um ein Autofahrverbot, vielmehr solle der Tag zum Nachdenken über zukünftige Mobilitätsformen, Klimaschutz und umweltschonende Freizeitgestaltung anregen.

Eine Sternfahrt zum Kloster Fürstenfeld zum Autofreien Sonntag

Im Mittelpunkt steht die Radfahrt zum Kloster Fürstenfeld, die als Sternfahrt organisiert ist. Auch im Landkreis Landsberg wird eine Fahrradtour, organisiert und begleitet vom ADFC Landsberg, nach Fürstenfeldbruck angeboten.

Treffpunkt zur Radtour ist am P&R-Parkplatz Münchener Straße in Landsberg (gegenüber Do-it), Start der Radtour ist um 8.15 Uhr. Interessierte können sich unter www.landsberg-am-lech.adfc.de einen Überblick über die geplante Fahrradroute machen.

Autofreier Sonntag: Biergarten, Radfahrer-Segnung und Filmvorführung

Vor Ort sind in Fürstenfeldbruck einige Aktivitäten geboten: Nach der Radtour kann man sich in zwei Biergärten stärken. Um 11.45 Uhr findet vor der Klosterkirche eine ökumenische Radfahrer-Segnung statt. Ab 13.30 Uhr gibt einen Lastenrad-Wettbewerb mit Preisen. Dazu können alle Regionalbuslinien im Landkreis Fürstenfeldbruck am Autofreien Sonntag kostenlos genutzt werden. Am Abend wird im Lichtspielhaus der Film „Trafic“ von und mit Jacques Tati gezeigt.

Mit dem Fahrrad sind am 11. September auch zahlreiche Gruppen unterwegs. Das Regionalmanagement und die Agenda 21 bieten dazu eine Bauernhöfe-Radtour an. Auch eine Energie-Radtour, bei der Windkraft-, Biogas- Solar- und Wasserkraftwerke besichtigt werden ist in Planung.

In Starnberg wird die Innenstadt für Autos gesperrt

In Emmering wird an der Hauptstraße ein sogenannter „ParkingDay“ durchgeführ, an dem die meisten Ortsvereine beteiligt sind. In Starnberg sollen Straßen in der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt werden. Zusätzlich gibt es in Starnberg noch eine Film-Matinee und ein Infostand zum „Radentscheid Bayern“. (AK)