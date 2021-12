Ammersee

vor 18 Min.

Was die neue Bar "Ludwig" in Dießen zu bieten hat

Das neue Pächterpaar des Blauen Hauses baut dort gerade und will im Februar 2022 die Bar "Ludwig" eröffnen.

Plus Nach mehr als einjährigem Leerstand soll sich ab Februar im Blauen Haus in Dießen wieder was rühren. Der Vater der neuen Pächterin betrieb viele Jahre ein legendäres Lokal im Ammerseegebiet.

Von Gerald Modlinger

Eine besondere Liegenschaft der Marktgemeinde Dießen ist wieder vermietet. Seit Mitte des Jahres stand das Café im Blauen Haus in der Prinz-Ludwig-Straße 23 leer. Nun haben ein neues Pächterpaar den Mietvertrag unterschrieben. Die Mitpächterin dürfte manchen bekannt sein, ihr Vater betrieb lange Zeit ein legendäres Lokal im Ammerseegebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen