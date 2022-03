Ammersee

Wielenbach: Widerstand gegen B2-Ausbau wächst

Plus Eine Bürgerinitiative fordert eine Neubewertung der Situation an der Bundesstraße in Wielenbach und will den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern.

Von Alfred Schubert

Während in Weilheim die Diskussion um die sogenannte Entlastungsstraße, die viele Anlieger jedoch als Belastungsstraße sehen, heiß läuft, formiert sich in Wielenbach der Widerstand gegen den Ausbau der Bundesstraße B2. Diese soll nämlich in zwei Abschnitten dreistreifig ausgebaut werden.

