Windach soll eine neue Ortsmitte erhalten

Plus Welche Änderungen im Ortskern von Windach gerade diskutiert werden.

Wie könnte der Ortskern von Windach noch schöner werden? Was lässt sich umgestalten und welche Bereiche sind davon betroffen? Die Planungen für einen neuen Ortskern sind nicht neu - bereits vor einem Jahr beschloss der Gemeinderat im Rahmen der Städtebauförderung einen Planungswettbewerb für die Umgestaltung der Ortsmitte auszuschreiben.