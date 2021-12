Wann macht das Hallenbad im Dießener Augustinum für alle auf?

Plus Corona und Renovierung: Vom Hallenbad im Dießener Augustinum haben Wassersportler schon seit 2020 nicht mehr viel. Ein Gemeinderatsmitglied fragt jetzt nach.

Mit der Jahreswende nähern sich auch die Beratungen für den Haushalt der Gemeinde Dießen im Jahr 2022. Eine Anfrage in diese Richtung stellte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses CSU-Gemeinderat Johannes Wernseher.