Flächenbrand Expressionismus – eine neue Ausstellung im Buchheim Museum

Rund 200 Arbeiten aus der Sammlung Hierling sind im Buchheim Museum in Bernried zu sehen, welche sich auf die Blütezeit des expressionistischen Holzschnitts fokussieren.

Für die weite Verbreitung und Popularität des Expressionismus nach dem Ersten Weltkrieg und in der Kultur der 1920-er Jahre war maßgeblich der Holzschnitt verantwortlich. Ab dem 11. März sind rund 200 Arbeiten aus der Sammlung Hierling im Buchheim Museum zu sehen, welche sich auf die Blütezeit des expressionistischen Holzschnitts fokussieren. Die Ausstellung wird begleitet von vielen Sonderführungen und einer erweiterten Neuauflage des bestehenden Sammlungskatalogs.

Der Holzschnitt prägte das Bild des Expressionismus und wurde das expressionistische Ausdrucksmedium schlechthin. Seine besonderen Merkmale sind scharf geschnittene Schwarz-Weiß-Kontraste, zackige Stilisierungen, räumliche Inkohärenzen und formale Deformationen. Die Werke führen eine große stilistische und thematische Vielfalt vor Augen: Porträt, Akt, Mensch und Natur, Stadtleben, Dorf, Industrie, Varieté, Gesellschaftskritik, Wege zur Abstraktion. Unterschiedliche Stilauffassungen regen zum vergleichenden Sehen und zur Frage an, was eigentlich den expressionistischen Holzschnitt ausmacht.

Tanzende Häuser und mystische Naturszenen ziehen in ihren Bann

Die Werke der Ausstellung "Flächenbrand Expressionismus" gehören zu dem Teil der Sammlung Hierling, die in der Hand des Privatsammlers geblieben sind. Sie umfasst über 1000 Blätter von mehr als 130 Künstlerinnen und Künstlern. "Mein Herz hat immer für die vielen Künstler und Künstlerinnen der in den 1920er-Jahren aufblühenden zweiten Generation des Expressionismus geschlagen", so Hierling. So traute der Sammler seinen Sinnen und entschied, Blätter von Heckel, Kirchner und Schmidt-Rottluff wieder zu verkaufen. In der neuen Ausstellung seiner expressionistischen Holzschnitte treten daher weniger geläufige Namen auf - von Achmann bis Zachmann. Umso entdeckungswürdiger sind deren Werke. Maskenhafte Gesichter, verzerrte Leiber, tanzende Häuser, dynamische Menschenmengen, mythische Naturszenen, die den Betrachtenden in den Bann ziehen.

Die Blätter aus der Sammlung Hierling markieren die Blütezeit des expressionistischen Holzschnitts zwischen 1919 und 1933. Der Kurator Ron Manheim hat eine repräsentative Auswahl von 135 Werken getroffen, die von 101 Künstlerinnen und Künstlern stammen. Er hat sie thematisch gegliedert und mit dem genial gewählten Titel "Flächenbrand" auf Tournee geschickt. Die Schau wanderte vom Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm zum Museum Schloss Moyland und findet nun, angereichert um ungefähr 50 zusätzliche Arbeiten und zehn weitere Künstlerinnen und Künstler, im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See ihren Abschluss. Aus diesem Anlass erscheint eine erweiterte Fassung des Katalogs.

Und was hätte Lother-Günther Buchheim zu einem solchen Vorhaben gesagt? "Buchheim hat so manches Mal angemerkt, dass es in den 1920ern Künstlerinnen und Künstler gegeben habe, die sich des expressionistischen Formenrepertoires bemächtigt hätten, um eine eigene, anerkennenswerte künstlerische Agenda zu verfolgen", erklärt Daniel Schreiber, Museumsdirektor. So nennt Buchheim eine ganze Reihe von Namen dieser "legitimen Nachfolger" der expressionistischen Avantgarde, darunter auch acht, die sich in der Sammlung Hierling wiederfinden: Richard Seewald, Max Unold, Otto Schubert, Karl Jacob Hirsch, Walther Bötticher, Jacoba van Heemskerck, Walther Klemm und Lea Grundig.

Originelle Interpreten des expressionistischen Stils

Die übrigen 122 Künstler aus Hierlings Grafiksammlung gehören ebenso zu den höchst originellen Interpreten des expressionistischen Stils. Wer die grotesk zersplitterten Porträts eines Fritz Schäfler, die ausdrucksstark verzerrten Leiber eines Karl Peter Röhl oder die fiebrig beunruhigenden Stadtansichten eines Hans Brass betrachtet, kann nur zu dem Schluss kommen, dass man es hier mit tief empfundenen und mit höchster Stilsicherheit zum Ausdruck gebrachten Motiven des damalig zeitgenössischen Lebens zu tun hat.

Die Vernissage der Ausstellung im Buchheim-Museum in Bernried findet am Samstag, 11. März, ab 17 Uhr statt. Die Ausstellung ist ab 10 Uhr am 11. März für die Öffentlichkeit zugänglich. Geöffnet ist das Museum im März dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr und ab April von 10 bis 18 Uhr. (AZ)