Große Namen beim Humorfestival in Bernried

Humor, komische Kunst, Kabarett und Karikatur – das alles ist Teil des bereits dritten Humorfestivals am Starnberger See. Und es kommt ein ganz besonderer Künstler nach Bernried.

Am Samstag, 1. Juli, wird um 17 Uhr das Humorfestival Bernried am Starnberger See offiziell eröffnet. Das Festival startet bereits in die dritte Saison und findet bis zum 5. November statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet wieder ein reichhaltiges Programm mit bekannten Größen aus der Kabarett- und Karikaturisten-Szene sowohl open-air als auch unter dem Gewölbe des Sommerkellers.

Veranstaltet wird das Humorfestival laut Pressemitteilung von der Initiative Forum Humor und Komische Kunst gemeinsam mit der Gemeinde Bernried, dem Buchheim Museum der Phantasie und der Klinik Höhenried. Der Kartenverkauf für die Veranstaltungen läuft über München Ticket und das Tourismusbüro Bernried.

Und das sind die Programm-Highlights: Im Buchheim Museum ist dieses Jahr „Otto. Die Ausstellung“ zu sehen. Anlässlich des 75. Geburtstags von Otto Waalkes wird ein Querschnitt durch sein Werk präsentiert, angefangen bei Kindheitsdokumenten über Zeichnungen und Gemälde sowie Requisiten von Filmen und Live-Shows bis hin zu Audio- und Videodokumenten seiner Auftritte – von „Theologie“ bis „Theodorant“.

Über 40 Cartoons sind beim Humorparcours zu sehen

Der Humorparcours wurde aufgrund des großen Erfolges heuer vergrößert: Waren es letztes Jahr 30 Cartoons, die den Seeweg vom Buchheim Museum zur Schiffsanlegestelle säumten, so sind es dieses Jahr über 40 Cartoons, die einen heiteren Spaziergang vom Parkplatz des Buchheim Museums entlang des Sees bis zum Rathaus begleiten. Die Jury hat heuer nicht nur Cartoons von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland ausgewählt, sondern auch Zeichnungen aus Österreich, Frankreich und der Schweiz. Das Motto der diesjährigen Open Air Cartoon-Ausstellung heißt „Hast Du Töne!“ Im Glashaus neben dem Rathaus wird die komische Kunst mit skurrilen Objekten fortgesetzt.

Schwachbieranstich lautet der Titel dieses Cartoons, das neben vielen weiteren beim Open-Air-Humorparcours im Rahmen des Humorfestivals Bernried zu sehen sein wird. Foto: Greser&Lenz/Forum Humor

Der Lachwald zieht in diesem Sommer in den Höhenrieder Park um: David Berlinghof hat ihn als Dauerinstallation aufgebaut, die nicht nur die Patientinnen und Patienten der Klinik Höhenried erfreuen soll, sondern allen offensteht, die des Weges kommen und den Park besuchen wollen.

Drei Schaukeln an der Brücke des Buchheim Museums

Die Wunderwelt Bernried startet am Samstag, 9. September, mit dem interaktiven Kunstwerk „Musical Swings“, erschaffen vom kanadischen Künstlerinnenkollektiv „Daily tous les jours“. An der Brücke des Buchheim Museums werden drei Schaukeln installiert, die Töne erzeugen. Jedes Schaukeln bringt eine eigene Klangfolge hervor und gemeinsam ergibt sich dann eine Melodie.

Im Sommerkeller gibt es drei Abende lang Kabarett und Musik - dieses Jahr von drei hochkarätigen Künstlerinnen: Monika Drasch tritt mit grüner Geige und ihrem Programm „Nix is gwiss“ am Donnerstag, 20. Juli, auf, gefolgt von Luise Kinseher am Freitag, 21. Juli und ihrem aktuellen Programm „Wände streichen, Segel setzen“, bevor dann am Samstag, 22. Juli, Christine Eixenberger die „Einbildungsfreiheit“ in den Fokus rückt (Beginn jeweils um 20 Uhr).

Eine Veranstaltung für Kinder und Erwachsene bietet der SZ-Journalist und Buchautor Georg Cadeggianini am Mittwoch, 26. Juli, um 16 Uhr in der Bücherei Bernried an: „Kann ich Lachen verschicken?“, heißt das Motto des Nachmittags, an dem Postkarten gestaltet und versendet werden.

Gefeiert wird ein Polterabend wie vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren feierten der Maler und Zeichner Olaf Gulbransson und seine zukünftige Frau Dagny Björnson ihren Polterabend im Gasthaus „Drei Rosen“ in Bernried. Anlässlich dieses Jubiläums lässt Gulbransson-Biograf Gerd Holzheimer am Donnerstag, 7. September, um 20 Uhr dieses besondere Ereignis Revue passieren – und gefeiert wird auch wie vor 100 Jahren mit einem Fest und der Blaskapelle Bernried.

Weitere Informationen zum Programm des Humorfestivals Bernried gibt es auf www.forum-humor.de. (AZ)