Großbrand in Schondorf: Gewerbehalle steht in Flammen

In Schondorf gerät ein großer Gewerbekomplex in Vollbrand. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern am Abend aber noch an.

Am Donnerstagnachmittag ist in einer Gewerbehalle an der Schondorfer Bergstraße ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehren wurden gegen 16.45 Uhr alarmiert, berichtete am frühen Abend das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Es wurde die Alarmstufe B4 ausgerufen, die dann auf B6 erhöht wurde: Brand in einem Industriegebäude.

Kurz vor der Dämmerung brach das Feuer in einem Gewerbekomplex an der Schondorfer Bergstraße aus. Foto: M. Back

Das Gebäude geriet in Vollbrand, die von den Feuerwehren aus Schondorf und Umgebung eingeleiteten Löscharbeiten dauerten am Abend noch an, das Feuer sei aber unter Kontrolle, hieß es. Vonseiten der Polizei wurde von mehr als 100 Einsatzkräften gesprochen.

Verletzt wurde bei dem Großbrand in Schondorf niemand

Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. Bekannt ist bislang nur, dass keine Personen verletzt wurden. Das ebenso alarmierte Rote Kreuz konnte sich auf somit auf die Verpflegung der Feuerwehrleute beschränken.

Weitgehend zerstört dürften zwei aneinander gebaute Gewerbehallen sein, als es am Donnerstagabend in der Bergstraße in Schondorf brannte. Foto: Gerald Modlinger

In dem vom Brand betroffenen Gebäude befinden sich mehrere Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, unter anderem eine Auto- und eine Fahrradwerkstatt und eine Schreinerei. Der Brandort ist ein Gewerbekomplex, der aus drei größeren Gebäuden besteht. Das Feuer brannte in zwei längs aneinander gebauten Hallen. Wie es am Abend aussah, dürften diese weitgehend zerstört worden sein. Im Schein der Feuerwehr-Lichtmasten war das Feuer und die Rauchwolke schon von Weitem in der Dunkelheit zu sehen.

Feuerwehr versucht die benachbarte Halle zu schützen

Die Feuerwehren, die aus der ganzen Umgebung zusammengezogen wurden (Ammerseegebiet, Landsberg Kaufering), waren auch am Abend insbesondere noch damit beschäftigt, ein Übergreifen auf die dritte Halle, in der sich eine Haustechnik-Firma und ein IT-Systemhaus befinden, zu verhindern. Im Einsatz waren dabei auch die Drehleiterfahrzeuge aus Dießen und Landsberg, um von oben mit einer kühlenden Wasserwand das dritte Gebäude vom Brandort abzuschirmen.

