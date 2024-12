Schondorfer verunglückt mit Leichtkraftrad in Breitbrunn

Am Weihnachtstag ist ein 78-jähriger Mann aus Schondorf gegen 16.50 Uhr in Breitbrunn verunglückt. Laut Polizeibericht stürzte er mit seinem Leichtkraftrad, als er in der Herrschinger Straße bremsen wollte. Im Anschluss prallte er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Landsberg gebracht. Der Sachschaden beläuft sich am Auto auf rund 3000 Euro und am Leichtkraftrad auf rund 1000 Euro. (AZ)

