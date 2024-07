Der SV Raisting eröffnet die neue Bezirskligaspielzeit in Neuhadern

Für den SV Raisting wird es am Sonntag ernst. Nach sieben Vorbereitungsspielen startet der Bezirksligist mit einem Auswärtsspiel beim FC Neuhadern in die neue Saison. In der Vorbereitung zeigte die Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz Licht und Schatten.

„Wir haben noch viele Baustellen, eigentlich sind wir noch gar nicht für den Saisonstart bereit“, meinte Franz nach der Generalprobe gegen die SpVgg Unterhaching 2, die mit 1:4 verloren wurde. Davor unterlag der SVR der U19 des FC Deisenhofen mit 4:5. Gegen den ASV Dachau gab es ein 1:1 und gegen den VfL Kaufering einen 2:1 Sieg. Gegen den SV Mering (1:4) und dem 1.FC Garmisch-Partenkirchen (2:4) gingen die Raistinger als Verlierer vom Platz. Beim TSV Landsberg 2 wurde die Partie kurz vor Schluss wegen eines Gewitters beim Stand von 4:1 für den SVR abgebrochen.

Zum Auftakt geht es am Sonntag (14 Uhr) nach Neuhadern gegen den die Raistinger vor zweieinhalb Monaten auch die letzte Spielzeit mit einem Heimspiel in der Raiffeisen-Arena beendeten. Gegen den letztjährigen Achten gab es einen 2:1 Erfolg.

Aktuell plagen die Raistinger, bei denen es nur wenige personelle Veränderungen gab, noch Verletzungssorgen. Winterneuzugang Julien Wiesner kann nach seinem Kreuzbandriss frühestens im nächsten Jahr wieder auf den Platz zurückkehren.

Wann Spielemacher Markus Riedl beim SV Raisting wieder aufläuft, ist noch offen

Auch Max Schwahn und Neuzugang Patrick Gegenbauer fallen mit Verletzungen noch einige Wochen aus. Wann Spielmacher Markus Riedl nach seiner langen Pause wieder voll einsteigt, ist noch offen. Dazu sind Vinzenz Wolf und Maxi Neufing angeschlagen. Victor Neveling und Andreas Heichele, die erst kürzlich zurückkehrten, haben noch Trainingsrückstand. „Gerade in der Offensive haben wir etwas Personalprobleme“, räumt Franz ein. Dennoch hofft er auf einen guten Saisonstart möglichst so wie im letzten Jahr, als der SVR mit sechs Siegen in Folge überaus stark loslegte.

Und so sieht er aus, der Kader des SV Raisting in der Spielzeit 2024/2025: Tor: Urban Schaidhauf, Thomas Höringer, Niklas Greinwald. Abwehr: Severin Kölbl, Hermann Sigl, Thomas Bretthauer, Florian Breitenmoser, Hannes Franz, David Gretschmann, Max König, Julien Wiesner, Marius Suchanoff, Johannes Richard (TSV Murnau A-Jugend). Mittelfeld: Gianluca Zandt, Viktor Neveling, Sebastian Baur, Matthias Sedlmeier, Andreas Heichele, Benedikt Stechele, Markus Riedl, Max Neufing, Patrick Gegenbauer (TSV Neuried), Constantin Tschernig (inaktiv). Angriff: Benedikt Multerer, Vinzenz Wolf, Max Schwahn, Sinan Grgic, Korbinian Hibler. Trainer: Johannes Franz.