Bei Dettenhofen prallt ein Autofahrer mit einem Traktor mit Anhänger zusammen

Verletzt wird bei einem Unfall nach Dettenhofen zwischen einem Pkw und einem Traktor niemand, der entstandene Sachschaden aber ist hoch.

Am Montag (21. August), gegen 15.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Schäftlarner mit seinem Opel Insignia die Ortsverbindungsstraße von Dettenhofen in Richtung Unter-/Oberbeuern. Laut Polizeibericht übersah er an der Kreuzung in der südwestlichen Ecke des Solarfeldes einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Landwirt aus Geltendorf.

Der Landwirt war mit seinem Traktor mit Anhänger (Ballenpresse) aus Richtung Hübschenried kommend geradeaus in Richtung Jaudstraße unterwegs. Es kam zum Zusammenprall zwischen Auto und Traktor. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Traktor konnte seine Fahrt fortsetzen. (AZ)

