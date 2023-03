Dettenhofen

06:02 Uhr

Helmut Bäumker aus Dettenhofen kehrt vom Kochtopf zurück zur Leinwand

Helmut Bäumker widmet sich wieder mehr der Kunst. Hier sitzt er an der Staffelei in seinem ganz besonderen Atelier in Dettenhofen.

Plus Mit Kreativität wurde der ehemalige Schwarzwalder-Hof in Dettenhofen in einen Ort von Kunst und Kochen verwandelt. Der Ammersee Kurier hat Helmut Bäumker dort exklusiv besucht.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Es war einmal eine Scheune, die frei stehende Holzbalkenkonstruktion zeugt noch davon. Heute dringt das Licht durch die großen Fenster auf der Südseite weit in den offenen Raum auf zwei Etagen und macht sichtbar, was Kreativität, Sammelleidenschaft, handwerkliches Geschick und Kunst hervorbringen können. Dominierend im Raum ist Holz, vorwiegend alt, mit Gebrauchsspuren, geschnitzt oder grob behauen, fein geschliffen oder gezeichnet durch die fleißige Arbeit von Holzwürmern. Holz, als Bar genutzt, aber noch als Baum erkennbar.

