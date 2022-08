Spektakulärer Unfall: Hoher Sachschaden in Dettenhofen

Ein Autofahrer hat in Dettenhofen gesundheitliche Probleme. Sein Wagen gerät von der Fahrbahn ab und landet in einer Hecke.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Dettenhofen ereignet. Wie die Polizei meldet, verlor ein 68-Jähriger aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto und fuhr durch mehrere Grundstücke.

Laut Polizeibericht geriet der Wagen des Mannes aus dem Landkreis Landsberg in der Ortsdurchfahrt von der Fahrbahn ab, touchierte in einem angrenzenden Grundstück ein Gartenhaus, durchbrach den Zaun eines weiteren Grundstücks und kam in einer Hecke zum Stehen. Durch den Unfall selbst wurde der Fahrer nicht verletzt. Er musste aber wegen der vorangegangenen gesundheitlichen Probleme vom Rettungsdienst ins Klinikum Landsberg gebracht werden.

Der Gesamtschaden liegt bei 30.000 Euro

An dem Fahrzeug des 68-Jährigen entstand Totalschaden. Weiter entstanden Schäden an dem Gartenhaus, dem Gartenzaun sowie der Hecke. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 30.000 Euro. (AZ)

