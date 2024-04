Unfall beim Überholen: Frau bei Dettenhofen schwer verletzt

Zwischen Dettenhofen und Obermühlhausen ereignet sich ein schwerer Verkehrsunfall. Auch ein Hubschrauber ist an der Unfallstelle im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Dettenhofen und Obermühlhausen ereignet. Wie die Dießener Polizei informiert, überholte gegen 8.05 Uhr ein Autofahrer, der in Richtung Obermühlhausen unterwegs war, eine Fahrzeugschlange. Dabei rammte er ein entgegenkommendes Auto, das sich durch die Wucht des Aufpralls überschlug. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in den Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aufschneiden, was rund 45 Minuten in Anspruch nahm.

Bei dem Unfall bei Dettenhofen entsteht ein hoher Sachschaden

Erst dann konnte die Frau mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht werden. Der Fahrer, der überholt hatte, wurde mit leichten Verletzungen ins Landsberger Klinikum gebracht. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Beide Autos wurden total beschädigt, den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 60.000 bis 70.000 Euro an. (AZ)

