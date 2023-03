Wie kann eine Straße in Dettenschwang sicherer werden?

Plus In Dettenschwang wenden sich rund 100 Personen per Bürgerantrag an den Markt Dießen. Verwaltung und Gemeinderat reagieren jeweils auf ihre Weise auf deren Forderungen.

Wie kann die Verkehrssituation für Schulkinder, aber auch für andere Personen in der Achbergerstraße in Dettenschwang verbessert werden? Darum ist es am Montagabend im Dießener Gemeinderat gegangen. Den Anstoß dafür gab ein Bürgerantrag, den 111 Personen unterschrieben hatten. Wäre es nach der Verwaltung gegangen, wäre der Antrag schnell erledigt gewesen, denn er wurde formal als unzulässig betrachtet. Doch Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) und die Gemeinderatsmitglieder wollten die Sache nicht nur formal abhandeln, sondern richteten den Blick auf den Inhalt.

Die Einschätzung der Verwaltung, der Bürgerantrag sei unzulässig, fußte darauf, dass nach der Gemeindeordnung ein solcher Antrag von mindestens einem Prozent der Einwohner unterschrieben werden müsse, um innerhalb von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt zu werden. Zwar wies der Antrag 111 Unterschriften auf, was genau 1,03 Prozent der Bevölkerung entsprochen hätte. Allerdings stellte die Verwaltung bei der Prüfung der Unterschriften fest, dass nur 99 als gültig gewertet werden können, das sind nur 0,92 Prozent der Bevölkerung.

Der Bürgerantrag macht drei Vorschläge für die Achbergerstraße

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Bürgerantrags fordern, die Verkehrssituation insbesondere in dem unübersichtlichen Straßenabschnitt zwischen dem ehemaligen Gasthof Stangl und dem Ortsausgang in Richtung Dettenhofen zu verbessern. Drei Vorschläge wurden dazu gemacht: einen Bürgersteig zu errichten oder zumindest einen Gehstreifen in Form einer optischen Teilung der Straße in Fahrbahn und Gehbereich und die Ausdehnung der Tempo-30-Regelung über den Bushaltestellenbereich hinaus bis zum Ortsausgang.

"Das Anliegen der Bürger hat durchaus seine Berechtigung", betonte Bürgermeisterin Perzul. Sie habe deswegen schon mit dem Landratsamt Kontakt aufgenommen, da es sich bei der Achbergerstraße um eine Kreisstraße handelt. Eine Erweiterung des Tempo-30-Bereichs lehne die Behörde mit Verweis auf die Gesetzeslage ab, die Tempo 30 nur bei einem besonderen Unfallschwerpunkt oder einem ungewöhnlichen Straßenverlauf vorsehe. Der Bau eines Gehwegs scheiterte in der Vergangenheit am Platz. Anlieger hätten sich zum Teil geweigert, dafür Fläche abzutreten, rief Hannelore Baur (SPD) in Erinnerung.

Die Bürgermeisterin will mit den Anliegern der Achbergerstraße sprechen

"Haben wir mit den Grundstückseigentümern nochmals gesprochen?", fragte Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer (CSU), der feststellte, "da gehört auf jeden Fall ein Gehweg hin". Bürgermeisterin Perzul sagte dazu, sie habe erst einmal abklären wollen, ob es andere Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung gebe. Sie werden aber jetzt an die Grundstückseigentümer herantreten, um zu klären, ob diese nun bereit wären, Flächen für einen Gehweg abzugeben.

"Warum machen wir nicht einfach ein 30er-Schild hin?", fragte Dr. Holger Kramer (Grüne). Im Übrigen könnte die Gemeinde durchaus auf einen "außergewöhnlichen Straßenverlauf" verweisen, der laut Landratsamt für eine solche weitergehende Geschwindigkeitsbegrenzung Voraussetzung wäre.