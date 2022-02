14-jähriger Dießener kauft sich ein Auto und fährt mit gestohlenen Kennzeichen

Ein 14 Jahre alter Dießener kauft sich in München ein Auto. Mit gestohlenen Kennzeichen unternimmt er mit Freunden eine Spritztour.

Kurioser Fall im Ammerseegebiet: Auf einen 14-Jährigen kommen mehrere Verfahren zu. Unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und zulassungsrechtlicher Vorschriften. Das teilt die Polizei Dießen mit.

Laut Pressebericht zeigte ein 46-jähriger Dießener am Dienstag gegen 20 Uhr an, dass ihm in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmittag am P&R-Parkplatz in Dießen beide Kennzeichen seines Pkws entwendet worden waren. Gegen 21.25 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Streifenbesatzung in der Laichstraße in Entraching dann einen entgegenkommenden VW Golf, an dem genau diese Kennzeichen montiert waren. Die Beamten wendeten sofort und nahmen die Verfolgung auf. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, hielt er sofort auf Höhe des Minihofs bei Entraching an. Aus dem Pkw sprangen drei männliche Personen und flüchteten zu Fuß. Zwei Jugendliche, 17 und 15 Jahre alt, wurden von der Streife gestellt, der vermeintliche Fahrer kam kurze Zeit später freiwillig zum Fahrzeug zurück.

Eine Streifenbesatzung stoppt das Fahrzeug bei Entraching

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 14-Jährigen Dießener, der den Pkw in München gekauft hatte. Zuvor hatte er die Kennzeichen des Dießeners entwendet. An diesen Pkw, der nicht zugelassen war, schraubte er die gestohlenen Kennzeichen und fuhr dann von München nach Dießen. Von dort aus wollte er gerade mit seinen beiden Freunden noch einen Bekannten in Hofstetten abholen, als ihm die Streife die Spritztour vermieste. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der 14-Jährige räumte den kompletten Sachverhalt ein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er den Eltern übergeben. Bezüglich der näheren Umstände zum Verkauf des Golfs an den 14-Jährigen dauern die Ermittlung noch an. (lt)