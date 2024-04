300 Kinder gehen auf Ostereierjagd im Schacky-Park in Dießen

Plus Voller Erfolg im Dießener Schacky-Park am Ostersonntag: Tausend Eier versteckt, gesucht und gefunden. Im nächsten Jahr feiert die Ostereier-Suche ihren 20. Geburtstag.

Rekordverdächtig viele Osterhasen-Fans strömten am Sonntagnachmittag bei viel Sonnenschein in den Schacky-Park. Rund Tausend Besucher werden es wohl gewesen sein, schätzt Christine Reichert, Vorsitzende des Förderkreises Schacky-Park, die sich zusammen mit ihren Mitstreiterinnen über den großen Anklang riesig freute.

„Von der ersten Stunde an“ lege sich Peter Kaun junior beim Event voll mit ins Zeug, 2024 immerhin schon zum 19. Mal, denn nächstes Jahr wird 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Kaun war es auch, der die Eierjagd mit einer Trompetenfanfare einige Minuten später als geplant eröffnete, als sich die rot-weißen Absperrbänder schon beträchtlich unter dem Erwartungsdruck von rund 300 Kindern dehnten.