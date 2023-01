Dießen

vor 32 Min.

Abfuhr für den Bus von Dießen nach Herrsching

Plus Der seit vielen Jahren geäußerte Wunsch für einen Bus von Dießen nach Herrsching bleibt unerfüllt. An zwei Gründen ist das Vorhaben jetzt gescheitert.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Abfuhr für eine Buslinie zwischen Dießen und Herrsching: In absehbarer Zeit wird es nichts mit der seit vielen Jahren geforderten Busverbindung vom West- zum Ostufer des Ammersees. Darüber hat Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen berichtet.

