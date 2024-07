Abschlusskonzert der Dießener Musikschule sorgt für Ferienstimmung

Auch in diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Dießen zum Schuljahresabschluss den Sommer zum Klingen gebracht und Ferienstimmung in die Aula der Carl-Orff-Schule gezaubert. Eine gute Stunde lang spielten Musikschüler aller Altersstufen, dazu Ensembles und das Orchester, sommerliche Musik aus unterschiedlichen Genres. Das Publikum bedankte sich mit viel Applaus, berichtet die Musikschule.

Und so konnte man mit dem Musikschulorchester zur Winnetou-Melodie ins Land der Apachen reisen, „An der schönen blauen Donau“ weilen, einer altenglischen Weise, gespielt von der Klavierschülerin Nila Dellwall lauschen, oder sich, je nach Geschmack, zu einem der vielen anderen Musikstücke in die Ferien träumen. Mit dabei war auch das Bucket Drumming-Ensemble von Perkussionist Rüdiger Maul, das einmal mehr zeigte, wie man Plastikeimern großartige Rhythmen entlocken kann.

Die Klavierklassen waren beim Konzert der Musikschule gut vertreten

Gut vertreten waren auch die Klavierklassen von Annette Schropp-Regös und Francesca Andreula, die zeigten, dass das Tasteninstrument bei Jugendlichen alles andere als out ist: Für Freude sorgte Anton Mallaun mit seinem vielseitigen Repertoire aus Foxtrott, Slowfox und Charleston. Dass der Klaviernachwuchs in den Startlöchern steht, zeigte auch Malou Perret mit zwei Volksliedern und insbesondere Lilly Herrfeld mit der gefühlvoll vorgetragenen Komposition „Primavera“ von Ludovico Einaudi. Rhythmisch und ziemlich flott wurde es mit dem von Lilly Herrfeld und Jonas Jopen vierhändig gespielten „Stop & Go“ von Oscar Peterson.

Icon Vergrößern Akustisch und optisch immer ein Genuss: Die „Zauberhölzer“ unter der Leitung von Schamsi Bauknecht (links). Foto: Musikschule Icon Schließen Schließen Akustisch und optisch immer ein Genuss: Die „Zauberhölzer“ unter der Leitung von Schamsi Bauknecht (links). Foto: Musikschule

Einmal mehr verzauberte das Geigen-Duo Clara Bernhard und Cristina Kramer (Klasse: Marie Suemasa) die Zuhörer, diesmal mit einem Präludium von Dmitri Schostakowitsch. Akustisch und optisch besonders ansprechend und abwechslungsreich war der Vortrag des Klarinettenensembles die „Zauberhölzer“: Mit einer Sinfonia aus „Solomon“ von Georg Friedrich Händel wurde klassische Kompetenz gezeigt und zu „Addams Family“ von Vic Mizzy gab es mutig rhythmische Untermalung durch Fingerschnippen und Perkussion.

Voller Bläsersound mit den Blechblüten beim Abschlusskonzert der Musikschule

Für vollen Bläsersound sorgte zum Abschluss das beliebte „Blechblüten“-Ensemble. Mit dem Deep Purple-Song „Smoke On The Water“ aus den 1970er-Jahren und dem Sea Shanty „The Wellerman Comes“, der noch lange im Ohr bleiben wird, verabschiedeten die Blechblüten das Publikum in den Sommer.

Wie Musikschulleiter Thomas Schmidt abschließend mitteilte, konnte die Musikschule Dießen zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eine neue Lehrkraft für Musikalische Früherziehung gewinnen: Regina Hinterbichler ist vielen Eltern bereits als Erzieherin im Kindergarten St. Gabriel und als musikalisch ambitionierte Jugendleiterin im Heimat- und Trachtenverein bekannt. Anmeldungen zu ihren Kursen sind ab sofort möglich. (AZ)