Auf Dießens Fußballer warten in der Rückrunde weite Fahrten und schwere Gegner

Nach der Winterpause starten die Fußballer des MTV Dießen mit einer sechswöchigen Vorbereitung. Personell bleibt in der Rückrunde alles beim Alten.

Die Winterpause neigt sich dem Ende zu. Die Herren des MTV Dießen sind Mitte Februar in die sechswöchige Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Personelle Veränderungen in der Mannschaft gab es in der Winterpause keine. Dafür hat Ludwig Schranner die Abteilungsleitung nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit an Alexander Neiser übergeben, bleibt den Fußballern aber weiterhin erhalten.

MTV-Spielertrainer Philipp Ropers ist zuversichtlich: „Wir waren auch über den Winter fleißig. Die Mannschaft hat sich auf und neben dem Platz wieder ein Stück weiterentwickelt. Daran möchten wir in der Vorbereitung anknüpfen.“ Die Weichen für eine gute Vorbereitung und eine erfolgreiche Rückrunde sind also gestellt.

Die Erste Mannschaft des MTV Dießen hat es mit vielen neuen Gegnern zu tun

In dieser trifft die Erste Mannschaft mit der DJK Waldram, dem MTV Berg, dem SC Oberweikertshofen II, dem SC Pöcking-Possenhofen und dem SV Mammendorf auf ausschließlich neue Gegner. Die Ausgangsposition der sechs Teams ist dabei aufgrund der Ergebnisse der Vorrunde leicht unterschiedlich: Mammendorf startet mit sechs Punkten, Berg und Oberweikertshofen mit vier, Waldram mit zwei und Pöcking sowie Dießen mit einem Punkt. Nach Hin- und Rückspiel bleiben die ersten drei der Tabelle und die beiden besseren Vierten aus insgesamt drei Gruppen sicher in der Kreisliga, der jeweilige Fünfte und der schlechteste Vierte können in der Relegation die Klasse halten.

Die Zweite Mannschaft erreichte nach einer starken Vorrunde die Aufstiegsrunde zur A-Klasse. Dort trifft das Team zum einen auf die schon aus dem Herbst bekannten TSV Feldafing und TSV Tutzing. Zum anderen aber auch auf den SC Eibsee Grainau II, den VTA Garmisch-Partenkirchen und den WSV Unterammergau II. Hier starten Feldafing und Unterammergau mit sechs, Garmisch und Dießen mit vier sowie Grainau und Tutzing mit zwei Punkten. Der Tabellenerste und der Tabellenzweite der Abschlusstabelle nach Hin- und Rückspiel steigen dann direkt in die A-Klasse auf.

Dießens Zweite steht in der Aufstiegsrunde zur A-Klasse

Für beide Mannschaften stehen also wieder einige schwere Gegner und weite Fahrten an. Nach dem Rückschlag in der Vorrunde haben die Dießener ihre Ziele angepasst und wollen nun aus der neuen Ausgangssituation in der Rückrunde das Beste machen: „Wir wollen in der nächsten Saison mit der Ersten in der Kreisliga und mit der Zweiten in der A-Klasse spielen. Beide Teams werden stark genug sein, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt Abteilungsleiter Alexander Neiser vor dem Start in die Vorbereitung.

Dafür stehen in den sechs Vorbereitungswochen neben zahlreichen Trainingseinheiten insgesamt sechs Vorbereitungsspiele und am ersten März-Wochenende auch wieder ein dreitägiges Trainingslager, diesmal in Miesbach, auf dem Programm. Die MTV-Herren beabsichtigen ihren Weg weiterzugehen – und ihre Ziele mit beiden Mannschaften erreichen. (AZ)