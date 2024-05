Bebauungsplan für Gabelsbergerstraße in Dießen beschlossen

Gegen den Bebauungsplan für eine Neubebauung an der Eduard-Gabelsberger-Straße laufen die Nachbarn Sturm. Der Markt Dießen hält aber weitgehend an seiner Planung fest.

Ohne größere Änderungen am vorliegenden Entwurf hat der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats den Bebauungsplan beschlossen, der die Errichtung von fünf Einfamilienhäusern zwischen der Eduard-Gabelsberger- und Sonnenstraße regelt. Aus der Nachbarschaft hatte es zuvor elf Stellungnahmen gegeben. Deren Forderungen und Bedenken wurden jedoch als überwiegend nicht realisierbar beziehungsweise zutreffend erachtet.

Das betrifft zum Beispiel die Sorgen vor Hochwasser, die eine dichtere Bebauung bei den Nachbarn auslöste. Sickerversuche des Bauträgers hätten "ganz gut ausgeschaut", berichtete Bauamtsleiterin Johanna Schäffert. Bis in eine Tiefe von 3,80 Meter sei kein Grundwasser festgestellt worden. Man sei auch mit einem östlichen Anlieger in Kontakt, um über dessen Grundstück einen Kanal bauen zu können, informierte Schäffert weiter. Nachgegangen sei man auch dem Hinweis, dass der Kanal in der Sonnenstraße beschädigt sein könnte. Dies haben jedoch die Ammerseewerke für die Teile im öffentlichen Raum verneint. Wenn, so sagte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger), könnte es nur auf privaten Flächen solche Schäden geben.

Gabelsbergerstraße: Baudichte ist nicht gleich Baudichte

Die Kritik, dass die Grundstücke zu mehr als 50 Prozent überbaut werden dürfen, wies die Bauamtsleiterin zurück, die Dichte müsse "differenziert" betrachtet werden. In der Umgebung, an der sich auch der neue Bebauungsplan orientiert, würden durch die Hauptgebäude Grundflächenzahlen von 0,19 bis 0,2 erreicht. Dieser Wert bedeutet, dass sich auf einem Grundstück mit 500 Quadratmetern ein Hauptgebäude mit 95 bis 100 Quadratmeter befindet, allerdings können dazu noch befestigte Flächen für Zufahrten, Terrassen und Garagen hinzukommen.

Keine Möglichkeit sieht der Markt Dießen auch, die Forderung nach einer zweiten Zufahrt zu den neuen Häusern über die Tiefenbachstraße zu erfüllen. Dazu müssten vom sogenannten Gabelsberger-Grundstück einige Quadratmeter Grund erworben werden. Der Eigentümer wäre zwar damit einverstanden, die Sache scheitere aber am Veto der dortigen Nießbrauchsberechtigten.

Die Neubauten an der Gabelsbergerstraße sollen etwas niedriger werden

In einem Punkt wird den Einwänden aus der Nachbarschaft Rechnung getragen. Die maximale Firsthöhe soll von 9,50 auf 9,20 Meter reduziert werden, ebenso die Dachneigung von 41 auf 32 Grad. Diese Werte entsprächen dem vorliegenden Vorbescheid für die Errichtung von fünf Wohnhäusern. Außerdem regelt der Bebauungsplan, dass mit dem Bauen erst begonnen werden darf, wenn das bestehende Gebäude abgebrochen und die Erschließung durch Grunddienstbarkeiten für Weg- und Leitungsrechte gesichert ist.

Lesen Sie dazu auch

Genau diese Erschließung sieht Michael Hofmann (Bayernpartei) trotzdem weiterhin als nicht gegeben an. Er stimmte als einziger gegen den Bebauungsplan. Hier werde "mit aller Gewalt etwas durchgeprügelt, wovon ein ganzes Viertel den Schaden haben wird", meinte er. Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) hob jedoch hervor, die gemeindliche Bauleitplanung habe dafür gesorgt, dass statt zunächst 16 geplanter Wohneinheiten samt Tiefgarage jetzt nur fünf Einfamilienhäuser errichtet würden.