Beim Gorillatag lernen Schüler einen gesunden und fairen Lebensstil

An der Carl-Orff-Mittelschule fand kürzlich ein ganz besonderes Event statt: Der Gorillatag, im Rahmen der Gorilla Freestyle Tour 2024, brachte Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Freestyle-Sportprofis zusammen. Unter dem Motto „Let’s Go Gorilla!“ wurde der Schulhof in ein Freestyle-Paradies verwandelt, in dem über 120 Schüler in acht verschiedenen Sportarten wie Skateboarden, Breakdance, Parkour und Freestyle-Fußball ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten.

Neben sportlichen Aktivitäten sorgte ein gesundes Buffet mit regionalen Produkten für das leibliche Wohl. In Ateliers wurde den Schülern gezeigt, wie wichtig ein nachhaltiger Lebensstil ist und es gab Workshops zu Themen wie Smoothie-Zubereitung, Brainkinetik und Entspannungsübungen. Diese innovativen Ansätze sollen laut Pressemitteilung der Schule helfen, nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Fitness der Schülerinnen und Schüler zu fördern.

Andreas Schmitt, Lehrer an der Carl-Orff-Mittelschule und Mitorganisator des Gorillatages, zeigte sich begeistert: „Der Gorillaprojekttag war für uns eine tolle Gelegenheit, den Schüler auf eine spielerische und gleichzeitig herausfordernde Art zu vermitteln, wie wichtig Bewegung, gesunde Ernährung und ein respektvoller Umgang miteinander sind. Es war beeindruckend zu sehen, wie motiviert und engagiert die Kinder und Jugendlichen an den Workshops teilgenommen haben. Dieser Tag hat definitiv Spuren hinterlassen!“

Die Carl-Orff-Mittelschule setzt auf respektvollen Umgang, gesunde Ernährung und Bewegung

Das Gorilla-Team, bestehend aus 40 Freestyle-Sportprofis und Coaches, begeisterte mit der Leidenschaft für Sport und Nachhaltigkeit. Besonders spannend war der Besuch von Quentin auch bekannt als @beesteez, Skater und Bienenbotschafter. Quentin zeigte in seiner Rolle als Gorilla-Coach, dass Freestyle-Sport weit mehr als nur Bewegung ist – es fördert auch den Schutz unserer Umwelt. Seine beeindruckende Kampagne für den Bienenschutz inspirierte die Schüler zusätzlich, sich für Natur und Umwelt einzusetzen.

Annette Trischberger, stellvertretende Schulleiterin der Carl-Orff-Mittelschule, betonte, dass dieser Tag nicht nur Spaß und Bewegung mit sich brachte, sondern den Schulkindern auch auf anschauliche Weise verdeutlichte, wie wichtig ein gesunder Lebensstil ist. Besonders habe sie beeindruckt, wie die Kinder und Jugendlichen mit Begeisterung und Neugier an den Workshops teilnahmen. Auch Schulleiter Michael Kramer hob die Bedeutung des Gorillatags hervor. Für ihn sei das Event nicht nur eine wertvolle Bereicherung des Schulalltags, sondern auch ein wichtiger Baustein gewesen, um den Schülerinnen und Schülern wesentliche Werte wie Respekt, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein näherzubringen.

Die Carl-Orff-Mittelschule wird in den nächsten zwei Jahren mit monatlich neuen Lehrmaterialien, Anleitungen und Workshops durch das Gorilla-Programm begleitet. (AZ)