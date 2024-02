Dießen

Black and Blue auf der Konzertbühne in Dießen

Black and Blue in der Dießener Biker-Kneipe „Devil’s Shot's“.

Plus Rund 150 Konzertbesucher genießen im Dießener "Devil's Shot's" einen vergnüglichen "Stones-Abend" mit der Band Black and Blue.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Gleich mit dem Black-and-Blue-Eröffnungsstück wird den rund 150 Konzertbesuchern in der Dießener Biker-Kneipe „Devil’s Shot's“ klargemacht, wohin die musikalische wie inhaltliche Reise an diesem Samstagabend unter anderem gehen wird: Der „Streeght Fighting Man“ marschiert forsch in der Ammersee-Region und nimmt den Motorrad-Club in Beschlag. Es ist eines der berühmtesten und berüchtigten Stücke der unsterblichen „Stones“ aus London. Der wilde „Straßenkämpfer“, geschrieben 1968, ist sicher eines der politischsten Lieder der bösen Jungs um Mick Jagger & Keith Richards, das mehr oder weniger unverblümt zur Rebellion aufruft.

Black and Blue ist ein Cover-Projekt aus München „und wir heißen so“, erklärt der charismatische Frontmann Rudolf Wiesent gleich zu Beginn des zweistündigen Auftritts (plus 20 Minuten Pause). „Weil die „Stones“ 1975 in den legendären „Musicland Studios“ in unserer Heimatstadt ihr Album gleichen Titels großteils aufgenommen haben.“ Neben Frontmann Wiesent sind noch Lead-Gitarrist Reinhold Schubert, Zweit-Gitarrist Christian Stützer, Bassist Alexander Sax, Multiinstrumentalist Christopher Regl und Schlagzeuger Hans Brugger an Bord des Geschehens. Der Sechser fetzt quer durch die über sechs Dekaden dauernde Karriere der Unverwüstlichen. Selbst vor dem Kracher „Angry“ vom letztjährigen Meisterstreich „Hackney Diamonds“, dem weltweit erfolgreichsten Album 2023, wird nicht Halt gemacht.

