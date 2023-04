Dießen

18:00 Uhr

Blau dominiert die ADK-Frühjahrsausstellung in Dießen

Im Pavillon in den Dießener Seeanlagen ist die Frühjahrsausstellung der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst eröffnet worden.

Plus Künstlerinnen und Künstler der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst präsentieren ihre Arbeiten im Pavillon in den neu gestalteten Seeanlagen.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Endlich wieder ohne Baulärm und Dreck öffnet in den Dießener Seeanlagen die Frühjahrsausstellung des ADK. Künstlerinnen und Künstler der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst präsentieren im Pavillon am See ihre neuesten Arbeiten.

Fotografie, Glaskunst, Holzarbeiten, Keramiken, Lederarbeiten, Malerei, Metall- und Papierkunst, Schmuck, Textiles und Zinnarbeiten sind seit 1. April zu sehen.

